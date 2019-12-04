Хавбек «Краснодара» Уткин: мне надо работать над отбором и слабой ногой

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин поделился мнением о своих слабых сторонах.
«Надо работать над отбором и слабой ногой. Есть и ещё один момент. Чувство пространства и чувство лимита своего времени. Но развить его я смогу только через матчи, если буду получать постоянную практику. Даже по ходу игры с «Арсеналом» ближе к концу почувствовал, что уже ориентируюсь лучше. Понимал, сколько у меня времени, где перспективнее отдать пас, а где можно продвинуть мяч самому. То есть даже за одну-единственную игру произошёл небольшой прогресс.
Пока играл опорника, просматривал игру многих топ-футболистов на этой позиции. Приглядывался, что у кого могу взять. Но одного не выделю, с кумирами не сложилось. А сейчас больше внимания обращаю на атакующих игроков. Назову Озила в лучшие годы, есть чему поучиться у Зидана, да и у того же Головина. Ну и ребят из «Краснодара», начиная с Романа Широкова, тоже выделю – их игру я видел ежедневно, старался обогащаться навыками и видением игры. Кажется, мы с Широковым играем в похожем стиле. При невысокой скорости стараемся компенсировать недостатки за счёт правильных решений», — приводит слова Уткина официальный сайт клуба.
- 4 декабря 2019
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