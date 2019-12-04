Колобков: задача сборной России — войти в топ-10 в рейтинге ФИФА

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков сообщил, что перед сборной России поставлена задача войти в первую десятку в рейтинге ФИФА.



«Задача сборной России по футболу — войти в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА. Это сложная задача, потому что все сейчас играют в футбол на профессиональном уровне. Пока у нас всё получается», — приводит слова Колобкова Sport24.

В настоящее время сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА.

Российская национальная команда успешно преодолела отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную стадию турнира. По результатам жеребьёвки сборная России на Евро-2020 сыграет в группе В вместе с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.