«Арсенал» и «Вест Хэм» хотят пригласить Бенитеса. Его отступные — € 23,5 млн

Лондонские клубы «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед» проявляют интерес к главному тренеру «Далянь Ифан» Рафаэлю Бенитесу, утверждает Daily Mail со ссылкой на Sportsmail.

По данным источника, чтобы пригласить испанского специалиста заинтересованному клубу придётся заплатить за него рекордные отступные для тренера, которые составляют € 23,5 млн. Ранее сообщалось, что зарплата Бенитеса в китайском клубе составляет € 13,4 млн в год.

59-летний Бенитес ранее тренировал такие известные клубы, как «Валенсия», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал» и «Ньюкасл Юнайтед». Главными достижениями в его карьере являются победа в Лиге чемпионов с «Ливерпулем», а также два титула чемпиона Испании с «Валенсией».