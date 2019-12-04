Шунин: на церемонии «Золотого мяча» понимаешь, как же прекрасен футбол

Вратарь «Динамо» Антон Шунин побывал на церемонии вручения «Золотого мяча» и поделился впечатлениями от увиденного.

«Очень приятно находиться среди лучших футболистов и футболисток в мире. Всю церемонию я смотрел, не отрывая глаз, каждую номинацию ждал — было очень интересно, кого же всё-таки выберут.



Мы пересеклись с Алисоном ещё до вручения награды. Как оказалось, у руководства «Динамо» есть связи с его агентом. Я был уверен: Алисон возьмёт первый в истории приз Яшина. Он качественно провёл год в «Ливерпуле», выиграл Лигу чемпионов и Кубок Америки, стал лучшим вратарём этого турнира. Единственное, что немного смазало сезон, — травма, но сейчас Алисон восстановился и снова играет стабильно.



За исключением Лионеля Месси, круче всех встречали французских футболистов — Килиана Мбаппе, например. В Париже больше переживали за местных, но на распределение мест это никак не повлияло. Считаю, все получили свои награды абсолютно заслуженно.



Здесь, на «Золотом мяче», ещё раз понимаешь, как же прекрасен футбол. В Париже собрались лучшие спортсмены мира, и в их число нужно стремиться — ничего нереального нет. Чтобы достигнуть максимальных целей, их нужно ставить перед собой. Думаю, когда-нибудь на эту красную дорожку выйдет и футболист из России, чтобы не только представить нашу страну, но и получить один из призов», — приводит слова Шунина Sport24.