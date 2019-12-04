«МЮ» — «Тоттенхэм Хотспур»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В роли его ассистентов выступят Константинос Хатцидакис и Харри Леннард. Резервный рефери – Стюарт Эттуэлл.



После 14 туров «Манчестер Юнайтед», набрав 18 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» с 28 очками в активе располагается на шестой строчке турнирной таблицы.



Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20. Расписание матчей.

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью устроит шоу Особенный возвращается на «Олд Траффорд», где в прошлом сезоне получил 0:3 от «Тоттенхэма».