«МЮ» — «Тоттенхэм Хотспур»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30
Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В роли его ассистентов выступят Константинос Хатцидакис и Харри Леннард. Резервный рефери – Стюарт Эттуэлл.
После 14 туров «Манчестер Юнайтед», набрав 18 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» с 28 очками в активе располагается на шестой строчке турнирной таблицы.
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