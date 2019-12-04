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Скалони: не знаю, окажется ли Кубок Америки—2020 последним для Месси

Скалони: не знаю, окажется ли Кубок Америки—2020 последним для Месси
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от Кубка Америки—2020.

«Я не знаю, будет ли предстоящий Кубок Америки последним для Месси. Надеюсь, что нет. Но Аргентине нужен титул больше, чем Лионелю. Я не могу ничего обещать, но мы отдадим все силы, чтобы выйти в финал», — приводит слова Скалони Goal.

Кубок Америки будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года в Аргентине и Колумбии.

Сборная Аргентины выступит в группе А. Соперниками аргентинцев будут национальные команды Австралии, Боливии, Уругвая, Чили и Парагвая. Четыре команды из группы выйдут в четвертьфинал.

Напомним, что на Кубке Америки—2019 сборная Аргентины дошла до полуфинала, где уступила Бразилии (0:2). В матче за третье место аргентинцы обыграли Чили (2:1).

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