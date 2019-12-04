«Ахмат» оштрафован за использование микрофона на матче с «Рубином»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях, наложенных на грозненский «Ахмат» за использование диктором микрофона во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1).



«В концовке матча диктор использовал микрофон для поддержки „Ахмата“. Футбольный клуб оштрафован на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В этом матче «Ахмат» упустил победу в компенсированное время. На 93-й минуте счёт сравнял Хвича Кварацхелия, которому ассистировал Видар Кьяртанссон.

«Ахмат», набрав 19 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Рубин» (18) — на 14-м месте.