«Ахмат» оштрафован за использование микрофона на матче с «Рубином»
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях, наложенных на грозненский «Ахмат» за использование диктором микрофона во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1).
«В концовке матча диктор использовал микрофон для поддержки „Ахмата“. Футбольный клуб оштрафован на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
В этом матче «Ахмат» упустил победу в компенсированное время. На 93-й минуте счёт сравнял Хвича Кварацхелия, которому ассистировал Видар Кьяртанссон.
«Ахмат», набрав 19 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Рубин» (18) — на 14-м месте.
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