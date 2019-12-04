КДК оштрафовал «Динамо» за пиротехнику и нецензурные выражения в матче с «Локо»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил наказания по итогам матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Динамо» (1:2).

«Болельщики «Динамо» использовали в большом количестве пиротехнику и скандировали нецензурные выражения. За пиротехнику клуб оштрафован на 20 тысяч рублей, а за нецензурные выражения на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Локомотив» располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 34 очка в 18 турах. «Динамо» занимает шестое место с 24 очками в активе.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата России.