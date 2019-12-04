КДК отменил жёлтую карточку Олегу Иванову в матче с «Рубином»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал об отмене полузащитнику грозненского «Ахмата» Олега Иванову жёлтой карточки, которую он получил в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1).



«По матчу с „Рубином“ к нам обратился „Ахмат“ и заявил, что было ошибочно выдано предупреждение Иванову. Клуб попросил отменить жёлтую карточку Иванову. КДК обратился в экспертную комиссию при президенте РФС, и комиссия определила, что судья ошибочно выдал предупреждение 19-му номеру команды „Ахмат“. На основании заключения КДК принял решение исправить ошибку судьи и отменить жёлтую карточку, которая была выдана Иванову», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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