«Эвертон» планирует продлить контракт с Динем

«Эвертон» планирует подписать новый контракт с защитником команды Лука Динем. Об этом сообщает Daily Mail.

Английский клуб на днях продлил соглашение с бразильским нападающим Ришарлисоном до 2024 года. Форвард подписал пятилетний контракт только в 2018 году, но получил новый на улучшенных условиях, чтобы охладить интерес других клубов к игроку. Клуб из Ливерпуля планирует сделать то же самое с французским защитником команды. В случае интереса к игроку другими командами «Эвертон» по новому соглашению планирует выручить за Диня до € 80 млн.

В этом сезоне английской Премьер-лиги Лука Динь принял участие в 14 матчах. Он отметился тремя результативными передачами и не забил ни одного гола.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги.