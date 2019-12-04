Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Эвертон» планирует продлить контракт с Динем

«Эвертон» планирует продлить контракт с Динем
Футбол / Англия 0

«Эвертон» планирует подписать новый контракт с защитником команды Лука Динем. Об этом сообщает Daily Mail.

Английский клуб на днях продлил соглашение с бразильским нападающим Ришарлисоном до 2024 года. Форвард подписал пятилетний контракт только в 2018 году, но получил новый на улучшенных условиях, чтобы охладить интерес других клубов к игроку. Клуб из Ливерпуля планирует сделать то же самое с французским защитником команды. В случае интереса к игроку другими командами «Эвертон» по новому соглашению планирует выручить за Диня до € 80 млн.

В этом сезоне английской Премьер-лиги Лука Динь принял участие в 14 матчах. Он отметился тремя результативными передачами и не забил ни одного гола.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги.

«Эвертон» объявил о продлении контракта с Ришарлисоном до 2024 года
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019