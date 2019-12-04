«Эвертон» планирует продлить контракт с Динем
«Эвертон» планирует подписать новый контракт с защитником команды Лука Динем. Об этом сообщает Daily Mail.
Английский клуб на днях продлил соглашение с бразильским нападающим Ришарлисоном до 2024 года. Форвард подписал пятилетний контракт только в 2018 году, но получил новый на улучшенных условиях, чтобы охладить интерес других клубов к игроку. Клуб из Ливерпуля планирует сделать то же самое с французским защитником команды. В случае интереса к игроку другими командами «Эвертон» по новому соглашению планирует выручить за Диня до € 80 млн.
В этом сезоне английской Премьер-лиги Лука Динь принял участие в 14 матчах. Он отметился тремя результативными передачами и не забил ни одного гола.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги.
«Эвертон» объявил о продлении контракта с Ришарлисоном до 2024 года
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