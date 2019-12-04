Скоулз раскритиковал Юнгберга за выбор одежды на дебютный матч с «Арсеналом»
Бывший полузащитник сборной Англии Пол Скоулз подверг критике исполняющего обязанности главного тренера «Арсенала» Фредрика Юнгберга, который не надел рубашку и галстук на свой дебютный матч в качестве наставника «канониров» в 15-м туре АПЛ с «Норвич Сити» (2:2).
«Можно было ожидать, что Юнгберг наденет костюм на свой дебютный матч, чтобы показать, как он горд получить данную работу», — приводит слова Скоулза Sky Sports.
42-летний Юнгберг временно возглавил «Арсенал» после отставки испанского наставника Унаи Эмери.
«Арсенал», набрав 19 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч лондонский клуб проведёт завтра, 5 декабря, на своём поле с «Брайтон энд Хоув Альбион».
Юнгберг: соперники теряют очки, думаю, что «Арсенал» может вернуться в топ-4
- 4 декабря 2019
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