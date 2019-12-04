Юнгберг — Скоулзу: мой костюм был в химчистке, и я не успел подготовить его!

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредрик Юнгберг ответил бывшему полузащитнику сборной Англии Полу Скоулзу, который раскритиковал его за отсутствие делового костюма во время дебютного матча в качестве наставника «канониров» в 15-м туре английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (2:2).

«Это ведь так важно. Всё произошло настолько быстро. Мой костюм был химчистке, и я не смог подготовить его! Я видел, что тренеры клубов Премьер-лиги надевают спортивные костюмы, деловые костюмы либо свитера. Поэтому в день матча я сам решу, какой вид одежды буду использовать.

Я не понимаю, почему мы это обсуждаем. В следующий раз я позабочусь, чтобы Скоулз знал, что я надену", — приводит слова Юнгберга Sky Sports.