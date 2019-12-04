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Гвардиола перепутал «Манчестер Сити» и «Баварию» на пресс-конференции

Гвардиола перепутал «Манчестер Сити» и «Баварию» н
Гвардиола перепутал «Манчестер Сити» и «Баварию» на пресс-конференции
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оговорился и назвал своим клубом мюнхенскую «Баварию».

На пресс-конференции после матча 15-го тура английской Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Манчестер Сити» (1:4) Гвардиола говорил о полузащитнике клуба Родриго Эрнандесе и в конце своей речи подвёл итоги матча, назвав свою команду «Баварией».

«Родри играл просто отлично, и не только когда он был с мячом. Он умно перемещался на поле, облегчая работу одноклубникам. Думаю, Родри приспосабливается, и он идеально подходит для этого чемпионата.

И я думаю, что мюнхенская «Бавария»… Ой, какая мюнхенская «Бавария». «Манчестер Сити» купил… Мюнхенская «Бавария»… О чём я сейчас думал? Считаю, что «Манчестер Сити» купил отличного игрока на годы вперёд», — сказал Гвардиола на пресс-конференции в твиттер-аккаунте английского журналиста Энди Гэимпсона.

Хосеп Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год. Под руководством испанского специалиста мюнхенский клуб трижды стал чемпионом Германии и два раза выиграл Кубок Германии.

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