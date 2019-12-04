Президент «Лиона»: «МЮ» предлагал за Бензема больше, но он мечтал о «Реале»
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс поделился подробностями перехода нападающего Карима Бензема в мадридский «Реал» в 2009 году.
«Когда Карим решил уйти из «Лиона», у него было два предложения: от «Манчестер Юнайтед» и от «Реала». Карим пришёл ко мне, так как у нас были хорошие и доверительные отношения. Он сказал мне: «Моя мечта — играть за мадридский «Реал». И он ушёл в «Реал» за меньшую сумму, чем предлагал нам «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Оляса Daily Mail со ссылкой на beIN Sports.
Карим Бензема перешёл в мадридский клуб за € 35 млн. В составе «Реала» французский игрок четыре раза стал обладателем трофея Лиги чемпионов, трижды выиграл Суперкубок УЕФА, дважды выиграл чемпионат Испании и дважды выиграл Кубок Испании.
«Реал» намерен продлить контракт с Бензема и повысить ему оклад
- 4 декабря 2019
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