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«Зенит» начал продажу футболок с изображением празднования Дзюбы

«Зенит» начал продажу футболок с изображением праз
«Зенит» начал продажу футболок с изображением празднования Дзюбы
Футбол / РПЛ 0

Петербургский «Зенит» выпустил в продажу футболки с изображением празднования нападающего команды Артёма Дзюбы. Товар продаётся в официальном магазине клуба.

«Футболка Nike «Дзюба» — фанатская версия уже знаменитой футболки нападающего сине-бело-голубых, которая принесла удачу игроку в матчах с «Лионом» и «Спартаком». Модель украшает принт с изображением знаменитого празднования Артёма. Принт выполнен в виде стикера из официального стикерпака ФК «Зенит». Футболка выполнена из хлопкового материала и обладает свободной посадкой по телу», — говорится в описании товара.

Стоимость футболки составляет 2499 рублей.

31-летний Дзюба в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.

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