Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему он во второй раз женился на своей супруге Анне.



«Да, я удовлетворён. И счастлив. Это было давно ожидаемое нами событие. Изначально наша семейная жизнь складывалась из того, что мы пришли и расписались. Как такового события не было. Сейчас появилась и возможность, и потребность через определённое время освежить ощущения плюс показать детям. Меня всегда смущало, что дети не видели. Женился в 18-19 лет, дети выросли и даже не знают, что такое свадьба. Понятно, что они узнают, что такое свадьба, на своей свадьбе. А здесь у нас появился огромный шанс показать, как в нашем видении выглядит свадьба, поэтому, конечно, я рад», — приводит слова Семака «Фонтанка».

Семак с женой полетят в Африку на съёмки фильма о детях-альбиносах