Семак рассказал, почему он во второй раз женился на своей супруге
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему он во второй раз женился на своей супруге Анне.
«Да, я удовлетворён. И счастлив. Это было давно ожидаемое нами событие. Изначально наша семейная жизнь складывалась из того, что мы пришли и расписались. Как такового события не было. Сейчас появилась и возможность, и потребность через определённое время освежить ощущения плюс показать детям. Меня всегда смущало, что дети не видели. Женился в 18-19 лет, дети выросли и даже не знают, что такое свадьба. Понятно, что они узнают, что такое свадьба, на своей свадьбе. А здесь у нас появился огромный шанс показать, как в нашем видении выглядит свадьба, поэтому, конечно, я рад», — приводит слова Семака «Фонтанка».
Семак с женой полетят в Африку на съёмки фильма о детях-альбиносах
- 4 декабря 2019
-
16:41
-
16:39
-
16:34
-
16:33
-
16:22
-
16:18
-
16:17
-
16:06
-
15:54
-
15:40
-
15:39
-
15:05
-
14:55
-
14:42
-
14:32
-
14:21
-
14:17
-
14:08
-
13:55
-
13:32
-
13:22
-
13:18
-
12:54
-
12:44
-
12:41
-
12:08
-
12:05
-
11:51
-
11:42
-
11:39
-
11:32
-
11:27
-
10:55
-
10:48
-
10:38
Партнерский контент