Семак: не согласен, что «Зенит» — империя зла. И нимба у меня нет
Главный тренер «Зенита» Сергея Семак выразил несогласие с мнением, что петербургский клуб является империей зла.
«Я с этим не согласен. И нимба у меня нет. Я со своей стороны и команда со своей пытаемся хорошо делать свою работу. Понятно, что команда, которая находится наверху в таблице, будет вызывать у соперников некий негатив, но это абсолютно нормально. Наш лозунг — «Меньше говорить, больше делать», — приводит слова Семака „Фонтанка“.
«Зенит», набрав 42 очка в 18 матчах, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч петербургский клуб проведёт 6 декабря с московским «Динамо». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — в 19:30 мск.
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