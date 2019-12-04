Суд запретил фанату «Спартака» посещение матчей на полтора года

Руководитель проекта «Стадион — наш общий дом», болельщик «Спартака» Олег Семёнов прокомментировал решение мирового суда оштрафовать и запретить посещение матчей болельщика, оскорбившего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.
Москвич Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки на стадионе во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (1:0). Его не пустят на «Газпром Арену» в течение полутора лет.
«Валерия Бевза оштрафовали на 5000 рублей и запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет. Валерий своей вины не признал, поэтому имеет право подать апелляцию и защитить своё честное имя», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Валерий Бевз заводил фанатов «Спартака» с рупором в руке и кричал нецензурные выражения в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. После игры он вернулся в Москву, но был вызван на Петровку, 38, а оттуда в Петербург в сопровождении сотрудников полицейского центра «Э». Там он оказался в мировом суде.
- 4 декабря 2019
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