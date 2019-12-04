Семак: думали, что Малком вернётся в строй без операции, но результата не было

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья бразильского форварда Малкома, который восстанавливается после травмы.
«Были проблемы с восстановлением: думали, что получится вернуться в строй без операции. Результата не увидели. Поработав какое-то время в группе, почувствовал ту же проблему. И было понятно, что остаётся только операционное вмешательство.
У него скорее микроповреждение, которое очень долго затягивается. Он на следующий день пришёл, сказал, что готов тренироваться. Мы сделали снимок, и оказалось, что нельзя. Он суперпрофессионал в своей сфере. Сейчас с утра до вечера занимается с реабилитологами, после Нового года едет на свой первый сбор. Но у него будет не два сбора, а три. Сейчас он будет во время отпуска тренироваться в Бразилии. Один из наших специалистов поедет к нему. К первому нашему сбору в январе в Катаре он должен присоединиться к команде. Малком — очень важный игрок для нас, и я не сомневаюсь, что он нас усилит.
Главное, чтобы футболист чувствовал себя комфортно. То же самое было с Мамманой и Сашей Кокориным. Тренер ездил вместе с ними и занимался в Эмиратах и любой другой стране, где им было удобно. Мы понимаем: в наших условиях мы не можем полноценно реабилитироваться на том отрезке восстановления, когда уже негде выходить на поле. Мы пытаемся реализовать все варианты и выбирать тот, который устроит всех», — приводит слова Семака «Фонтанка».
- 4 декабря 2019
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