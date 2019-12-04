«Фратрия» назвала беспределом задержание фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге

Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступила с заявлением о задержании болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«1 декабря «Спартак» гостил в Санкт-Петербурге, городе, готовящемся принимать матчи чемпионата Европы 2020 года. За сутки до игры основных составов болельщики красно-белых уже начали испытывать «радушие» принимающей стороны и местных блюстителей порядка.



По надуманным обвинениям, без каких-либо доказательств, болельщиков «Спартака» «дергали» и развозили по отделениям. После матча дублирующих составов вечером, ночью и утром следующего дня людей с красно-белой атрибутикой и московской пропиской десятками отлавливали по городу и развозили по отделениям. Многих из них хватали буквально на выходе из гостиниц или кафе. На самой игре также было задержано несколько человек без оснований.



Только в понедельник задержанных парней развозили по судам, где части из них выписывали штраф 500 рублей, часть отпускали просто так, а тех, кто категорически отказывался признавать свою вину, и вовсе оставили на 15 суток в городе на Неве.



Мы считаем всё это провокацией против всех нас, болельщиков. Мы считаем недопустимым тот факт, что закрываются глаза на права и свободы людей только из-за того, что они едут в другой город поддерживать свой клуб. Мы считаем это осознанной дискриминацией фанатского сообщества со стороны властей и показательной охотой на ведьм.



С каких пор человек, решивший надеть шарф своей любимой команды себе на шею и поехать в другой город поболеть за своих, автоматически лишается своих конституционных прав и приравнивается к преступникам?



Сколько унижений должен терпеть человек, решивший посетить простой футбольный матч? Сначала болельщики сталкивались с хамством и неудобствами на стадионах, а теперь любого без суда и следствия и вовсе могут поймать и посадить под замок на несколько суток для профилактики.



Эти вопросы особенно актуальны в перспективе ввода так называемых Fan ID. Готовы ли граждане нашей страны вешать на себя ярлык «болельщика» и пойдут ли люди ещё раз на футбол после такого «перформанса» и наглядной демонстрации силы со стороны властей?» — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Фратрии».