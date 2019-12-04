Семак: хочется посмотреть настоящую Африку. Ту, которая есть

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего путешествия в Африку.
«К своему стыду, никогда не был в Африке. И я всегда думал, когда появлялось желание поехать в Африку, на сафари, и ещё про какие-то моменты, связанные со «сладкой Африкой»… В общем, мне казалось, что это уже скорее туристические моменты. С настоящей Африкой ничего общего она не имеет. С тем, на что мне хотелось посмотреть. Сначала хотели выбрать формат более комфортного отдыха где-нибудь на побережье, но это не совсем моё. Я сторонюсь таких вещей, потому что мне хотелось бы более простой отдых, но тем не менее посмотреть настоящую Африку. Ту, которая есть. Понимаем с Анной, насколько тяжёлый уровень жизни нас ждёт, насколько там много проблем. Не только посмотрим, но и если будет возможность чем-нибудь помочь, то поможем. Это замечательно, когда ты совмещаешь какие-то свои интересы и мечты с возможностью помочь кому-то. Это не пустая трата времени и денег. Я очень жалел, что не смог пойти в горы с Анной осенью, так как имею такой «дух путешественника», очень люблю горы. Но нет времени, хочется уделить время детям», — приводит слова Семака «Фонтанка».
- 4 декабря 2019
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