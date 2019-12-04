Месси: мы конкурируем с Роналду уже 10 лет. Это останется в истории футбола

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о противостоянии с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«С одной стороны, мне нравилось быть с пятью «Золотыми мячами» и быть единственным с таким достижением. Когда Криштиану сравнялся со мной, должен признаться, мне стало немного больно. Это значило, что я был на вершине уже не один. Мы уже 10 лет конкурируем и делаем это на равных. Это останется в истории. Два игрока такого калибра, которые столько лет конкурируют, — это не является чем-то привычным», — приводит слова Месси France Football.

В 2019 году Лионель Месси вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, а также завоевал бронзу Кубка Америки в составе сборной Аргентины. Ранее Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. В минувший понедельник игрок «Барселоны» стал первым игроком в истории футбола, который стал обладателем шести «Золотых мячей».