Месси: мы конкурируем с Роналду уже 10 лет. Это останется в истории футбола

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о противостоянии с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«С одной стороны, мне нравилось быть с пятью «Золотыми мячами» и быть единственным с таким достижением. Когда Криштиану сравнялся со мной, должен признаться, мне стало немного больно. Это значило, что я был на вершине уже не один. Мы уже 10 лет конкурируем и делаем это на равных. Это останется в истории. Два игрока такого калибра, которые столько лет конкурируют, — это не является чем-то привычным», — приводит слова Месси France Football.
В 2019 году Лионель Месси вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, а также завоевал бронзу Кубка Америки в составе сборной Аргентины. Ранее Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. В минувший понедельник игрок «Барселоны» стал первым игроком в истории футбола, который стал обладателем шести «Золотых мячей».
- 4 декабря 2019
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