Опубликовано постановление суда по делу заводящего на фан-секторе «Спартака» Валерия Бевза.

«Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности футбольного фаната Валерия Бевза за совершение административного правонарушения на матче „Спартак“ — «Зенит», предусмотренного ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ.

01.12.2019 в 19 часов 31 минуту, находясь в месте официального спортивного соревнования на трибуне сектора В204-205 стадиона «Газпром Арена», расположенного по адресу: г. СПб, Футбольная аллея, д.1, являясь зрителем соревнования, нарушил правила поведения зрителей, используя средство звукоусиления «Мегафон», громко скандировал оскорбительнее нецензурные выражения в адрес игрока ФК «Зенит» и сборной России Артёма Дзюбы, призвав к оскорбительному скандированию всех болельщиков сектора.

Бевз вины не признал, пояснил, что был в указанном месте в указанное время на секторе болельщиков ФК «Спартак» во время матча и на данном матче был с громкоусилителем, с помощью которого организовывал кричалки в поддержку команды «Спартак». Оскорбительных нецензурных кричалок в адрес игрока Дзюбы не выкрикивал и к их выкрикиванию не призывал.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок 1,5 года», — сказано в заявлении «Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга» в «Телеграме».