Друг Слуцкого: сейчас Леонид должен сделать сложный и философский выбор

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Фёдоров, близкий друг бывшего тренера «Витесса» Леонида Слуцкого, поделился мнением о будущем 48-летнего специалиста.

«Сейчас Слуцкий должен сделать сложный и философский выбор. В Европе ему вряд ли предложат команду, которая по своей философии будет сильно отличаться от «Халла» и «Витесса». Надо понять, хочет он дальше продолжать работать с командами, которые вынуждены продавать игроков, чтобы как-то сводить концы с концами, или следует вернуться в Россию и работать с долгосрочным проектом», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Российский специалист объявил о своей отставке после поражения «Витесса» в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3). Поражение стало для подопечных Слуцкого пятым подряд. В турнирной таблице Эредивизии «Витесс» опустился на шестое место, в активе команды 23 очка. Через несколько дней отставка Слуцкого была принята руководством голландского клуба.



Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате Нидерландов.