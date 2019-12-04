Алисон: Месси очень помог мне
Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер отметил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси помог ему вырасти в игровом плане, а также поделился мнением о партнёре по бразильской национальной команде Эдерсоне.
«Когда мы играем против лучших, мы прогрессируем. И Месси мне очень помог. От игры против него у меня остались одни из лучших воспоминаний.
Мы с Эдерсоном всегда соревнуемся, чтобы быть лучшими. Но я никогда не считал его соперником, мы поддерживаем друг друга. Иногда мне не хватает слов, чтобы сказать, что он значит для меня», — приводит слова Алисона France Football.
Напомним, ранее Алисон стал обладателем первого трофея имени Льва Яшина, а Месси завоевал шестой «Золотой мяч».
Алисон: Салах сильно вырос, и «Ливерпуль» ему очень в этом помог
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