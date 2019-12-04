Алисон: Месси очень помог мне

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер отметил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси помог ему вырасти в игровом плане, а также поделился мнением о партнёре по бразильской национальной команде Эдерсоне.



«Когда мы играем против лучших, мы прогрессируем. И Месси мне очень помог. От игры против него у меня остались одни из лучших воспоминаний.



Мы с Эдерсоном всегда соревнуемся, чтобы быть лучшими. Но я никогда не считал его соперником, мы поддерживаем друг друга. Иногда мне не хватает слов, чтобы сказать, что он значит для меня», — приводит слова Алисона France Football.

Напомним, ранее Алисон стал обладателем первого трофея имени Льва Яшина, а Месси завоевал шестой «Золотой мяч».