УЕФА утвердил формат проведения отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе

УЕФА в своём «твиттере» опубликовал информацию о формате проведения отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Европе.

Сообщается, что в финальную часть турнира выйдут по 10 победителей групп квалификации ЧМ-2022. Ещё три путёвки для Европы будут разыграны в раунде плей-офф. Более подробная информация по формату проведения отбора ЧМ-2022 будет опубликована позже.

Напомним, чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре. Впервые проводиться турнир будет не летом, а в ноябре-декабре. Принимать матчи ЧМ-2022 будут 8 стадионов в 5 городах Катара. Участие в нём примут 32 сборные. Финальный матч пройдёт 18 декабря 2022 года на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле, который строится специально к турниру и будет вмещать 80 тыс. зрителей.