Смородская рассказала об опыте использования «глушилок» на матчах «Локомотива»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об опыте использования «глушилок» на матче «железнодорожников».
«Перед тем как попробовать «глушилки», мы не изучали какой-то подобный опыт. Он ничего не дал бы, потому что у каждого стадиона своя акустика. Малопонятно, как это сработает на твоём стадионе.
Первый раз у нас вообще ничего не получилось. Всё было как-то неудачно. Фанаты оказывались громче, стоял мат-перемат. Затем мы изменили расположение «глушилок», и сработало. Хотя, мне кажется, глушить — всё равно не выход из ситуации.
Аудиторию нужно воспитывать. И не только страхом наказания. Важно объяснять, что в общественном месте неприлично орать матом. Глушили мы, кажется, на двух матчах. Дальше не стали использовать. Пытались за счёт встреч и Интернета достучаться именно до болельщиков, а не до бездумных людей", — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
- 4 декабря 2019
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