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Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Тулузой»

Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Тулузой»
Футбол / Франция 0

Стали известны стартовые составы «Тулузы» и «Монако» на матч 16-го тура французской Лиги 1. Встреча состоится сегодня, 4 декабря, на стадионе «Мунисипал» в Тулузе. Начало — в 21:00 мск. В стартовый состав «Монако» включён российский полузащитник Александр Головин.

«Тулуза»: Рейне, Гонсалвес, Исима-Мирен, Рохель, Силла, Ванкёр, Сангаре, Буагар, Доссеви, Градель, Саного.

«Монако»: Леком, Глик, Балло-Туре, Агилар, Марипан, Жемерсон, Бакайоко, Адриен Силва, Головин, Бен-Йеддер, Огустен.

«Монако» набрал 18 очков в 14 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Тулуза» (12) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 33 очка в 14 матчах.

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