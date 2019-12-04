Представитель United South поддержал задержанных спартаковцев и зенитовцев

Иван Крылов, представитель фанатского объединения «Локомотива» United South, поддержал болельщиков «Зенита» и «Спартака», которые были задержаны во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Санкт-Петербурге в минувшее воскресенье и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Происходящее в Питере – полный позор. Неважно, что речь идёт о наших соперниках. Задержанным фанатам «Спартака» и «Зенита» от нас только поддержка в этом плане. Нельзя задерживать людей за слова, это полнейшая глупость и беспредел. У нас в мае во время финала Кубка была такая же история – людей забирали ни за что перед и во время матча», — сказал Крылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.