Бывшего вратаря «Торино» оправдали по делу о сексуальном насилии над детьми

Бывший голкипер «Торино» Маттео Серени был оправдан по делу о сексуальном насилии над своими детьми, сообщает La Repubblica.

Согласно информации источника, суд встал на сторону адвокатов 44-летнего экс-футболиста, которые акцентировали внимание на том, что допросы детей велись несоответствующим образом и тем самым подталкивали тех к неправдивым ответам.

В сексуальном насилии над своими детьми Серени был обвинён бывшей женой в 2011 году, когда начался их бракоразводный процесс. На протяжении всего этого времени ему было запрещено видеться с детьми.

В бытность игроком Серени выступал также за «Сампдорию», «Кревалчоре», «Пьяченцу», «Эмполи», «Ипсвич Таун», «Брешию», «Лацио» и «Тревизо». В составе молодёжной сборной Италии он сыграл три матча.