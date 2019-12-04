«Атлетико» оштрафован на € 602 за поведение болельщиков в матче с «Барселоной»
Контрольно-дисциплинарный комитет чемпионата Испании изучил видео и аудиозапись матча 15-го тура Примеры «Атлетико» — «Барселона» (0:1) на предмет угроз со стороны болельщиков в адрес французского нападающего каталонского клуба Антуана Гризманна. Комитет принял решение оштрафовать мадридский клуб на € 602, сообщает COPE.
По информации источника, данное решение было принято в связи с тем, что болельщики бросали на поле посторонние предметы во время матча. Отмечается, что комитет не услышал оскорблений в адрес Гризманна в кричалках болельщиков на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Напомним, Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» в летнее трансферное окно за € 120 млн.
Стадион «Атлетико» может быть дисквалифицирован из-за угроз фанатов Гризманну
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