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«Милан» отказался от трансфера Ал. Миранчука

«Милан» отказался от трансфера Ал. Миранчука
Футбол / РПЛ 0

«Милан» отказался от приобретения полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Calciomercato.com.

Согласно информации источника, россонери было предложено подписать 24-летнего хавбека «железнодорожников», однако в итоге миланский клуб отказался от такой возможности, сделав ставку на других игроков. Отмечается, что соответствующее решение было принято спортивным директором красно-чёрных Звонимиром Бобаном.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету полузащитника 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании Миранчука проявляли «Ювентус» и «Лацио».

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