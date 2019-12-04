«МЮ» открыл счёт в матче с «Тоттенхэмом» после грубой ошибки вратаря. Видео
В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» был открыт счёт на 6-й минуте. Отличился нападающий хозяев Маркус Рашфорд. Его удар в ближний угол не смог отбить Пауло Гассанига.
Видео доступно на «Чемпионате».
15-й тур АПЛ стартовал вчера, 3 декабря, матчем «Кристал Пэлас» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 1:0. После этого «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Бёрнли» — 4:1.
Сегодня, 4 декабря, также встречаются «Лестер Сити» с «Уотфордом», «Вулверхэмптон» с «Вест Хэм Юнайтед», «Челси» с «Астон Виллой», «Саутгемптон» с «Норвич Сити» и «Ливерпуль» с «Эвертоном».
Завтра, 5 декабря, тур завершат матчи «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
- 4 декабря 2019
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