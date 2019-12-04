Абрахам открыл счёт в матче с «Виллой», забив 11-й гол в чемпионате. Видео

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Астон Вилла» на 24-й минуте был открыт счёт. Отличился нападающий хозяев Тэмми Абрахам, он головой переправил в ворота подачу защитника Риса Джеймса.

Видео доступно на «Чемпионате».



15-й тур АПЛ стартовал вчера, 3 декабря, матчем «Кристал Пэлас» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 1:0. После этого «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Бёрнли» — 4:1.



Сегодня, 4 декабря, встречаются также «Лестер Сити» с «Уотфордом», «Вулверхэмптон» — с «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» — с «Тоттенхэм Хотспур», «Саутгемптон» — с «Норвич Сити» и «Ливерпуль» — с «Эвертоном».



Завтра, 5 декабря, тур завершат матчи «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион».