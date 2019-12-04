«Зенит» заинтересовался защитником «Севильи» Араной. На игрока претендует и ЦСКА
«Зенит» заинтересовался защитником «Севильи» Гильерме Араной, который текущий сезон на правах аренды проводит в «Аталанте». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Согласно информации источника, сине-бело-голубые рассматривают вариант с подписанием 22-летнего игрока в зимнее трансферное окно. На бразильца претендуют также ещё пять клубов — московский ЦСКА, «Эспаньол», «Коринтианс», «Гремио» и «Палмейрас».
Арана перешёл в «Аталанту» на правах аренды за € 1 млн с возможностью выкупа за € 8 млн в конце августа. В этом сезоне он лишь четыре раза вышел на замену в матчах Серии А, проведя на поле в общей сложности 75 минут. Результативными действиями не отметился. Контракт игрока с «Севильей» рассчитан до лета 2022 года.
Арана: я перешёл в «Аталанту» не для того, чтобы сидеть на скамейке
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