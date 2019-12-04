«Монако» с Головиным обыграл «Тулузу» в выездном матче Лиги 1

В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Тулуза» принимала «Монако». Встреча состоялась на стадионе «Мунисипал» в Тулузе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 5-й минуте главный арбитр встречи Вилли Делажо назначил пенальти в ворота «Тулузы», который успешно реализовал нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер. В конце первого тайма, на 40-й минуте, ответный 11-метровый удар реализовал форвард «Тулузы» Яя Саного. Победный гол за «Монако» забил португальский нападающий Желсон Мартинш.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и был заменён на 67-й минуте матча. Вместо него на поле появился хавбек Сеск Фабрегас.



В других матчах тура чемпионата Франции «Дижон» сыграл вничью с «Монпелье» (2:2), «Мец» проиграл «Ренну» со счётом 0:1, а «Сент-Этьен» разгромил «Ниццу» (4:1).