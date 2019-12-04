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«Монако» с Головиным обыграл «Тулузу» в выездном матче Лиги 1

«Монако» с Головиным обыграл «Тулузу» в выездном матче Лиги 1
Футбол / Франция 0

В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Тулуза» принимала «Монако». Встреча состоялась на стадионе «Мунисипал» в Тулузе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 5-й минуте главный арбитр встречи Вилли Делажо назначил пенальти в ворота «Тулузы», который успешно реализовал нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер. В конце первого тайма, на 40-й минуте, ответный 11-метровый удар реализовал форвард «Тулузы» Яя Саного. Победный гол за «Монако» забил португальский нападающий Желсон Мартинш.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и был заменён на 67-й минуте матча. Вместо него на поле появился хавбек Сеск Фабрегас.

В других матчах тура чемпионата Франции «Дижон» сыграл вничью с «Монпелье» (2:2), «Мец» проиграл «Ренну» со счётом 0:1, а «Сент-Этьен» разгромил «Ниццу» (4:1).

Франция - Лига 1. 16-й тур
04 декабря 2019, среда. 21:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
0:1 Бен-Йеддер – 5' (пен)   1:1 Саного – 40' (пен)   1:2 Мартинш – 84'
Франция - Лига 1. 16-й тур
04 декабря 2019, среда. 21:00 МСК
Дижон
Дижон
Окончен
2 : 2
Монпелье
Монпелье
1:0 Самбья – 2' (автогол)   1:1 Молле – 15'   1:2 Саванье – 29'   2:2 Мавидиди – 72'
Франция - Лига 1. 16-й тур
04 декабря 2019, среда. 21:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
0 : 1
Ренн
Ренн
0:1 Эну – 39'
Франция - Лига 1. 16-й тур
04 декабря 2019, среда. 21:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Окончен
4 : 1
Ницца
Ницца
1:0 Буанга – 11' (пен)   1:1 Дольберг – 14'   2:1 Амума – 38'   3:1 Фофана – 40'   4:1 Буанга – 58'
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