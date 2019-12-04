Рашфорд с пенальти вывел «МЮ» вперёд в матче с «Тоттенхэмом». Видео

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» хозяева на 49-й минуте вновь вышли вперёд — 2:1. Гол с пенальти забил нападающий Маркус Рашфорд, оформив дубль.

Видео доступно на «Чемпионате».

15-й тур АПЛ стартовал вчера, 3 декабря, матчем «Кристал Пэлас» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 1:0. После этого «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Бёрнли» — 4:1.



Сегодня, 4 декабря, встречаются также «Лестер Сити» с «Уотфордом», «Вулверхэмптон» — с «Вест Хэм Юнайтед», «Челси» — с «Астон Виллой», «Саутгемптон» — с «Норвич Сити» и «Ливерпуль» — с «Эвертоном».



Завтра, 5 декабря, тур завершат матчи «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион».