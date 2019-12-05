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Знатоки футбола соберутся на игре «Чемпионат Quiz Time». Регистрация открыта

Знатоки футбола соберутся на игре «Чемпионат Quiz Time». Регистрация открыта
Футбол 0

21-я игра от «Чемпионат Quiz Time» пройдёт 11 декабря в баре «Бауман» (ст. м. «Бауманская», ул. Фридриха Энгельса, 20, стр. 1). Начало — в 20:00. Читатели «Чемпионата» сыграют друг против друга в командной футбольной викторине. Все вопросы подготовлены опытным редактором и охватывают как актуальные события, так и историю любимой игры. Для знатоков спорта подготовлен специальный нефутбольный раунд. Регистрация открыта.

Собирайте команду от 2 до 7 человек, приходите на игру, и вам раздадут специальные пульты для ответов. В каждом раунде вам будут предлагать ответы, но, чтобы дать правильный, не всегда достаточно знаний. Вам могут помочь логика и чувство юмора. Все участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения. В нашей игре, как и в спорте, важна скорость и тактика.

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