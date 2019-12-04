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«Ливерпуль» забил после того, как Мане эффектно вскрыл оборону «Эвертона». Видео

«Ливерпуль» забил после того, как Мане эффектно вскрыл оборону «Эвертона». Видео
Футбол / Англия 0

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон» хозяева 17-й минуте удвоили преимущество. Гол забил полузащитник Шердан Шакири, эффектную передачу вразрез ему отдал нападающий Садио Мане.

Видео доступно на «Чемпионате».

15-й тур АПЛ стартовал вчера, 3 декабря, матчем «Кристал Пэлас» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 1:0. После этого «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Бёрнли» — 4:1.

Сегодня, 4 декабря, встречаются также «Лестер Сити» с «Уотфордом», «Вулверхэмптон» — с «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» — с «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» — с «Астон Виллой», «Саутгемптон» — с «Норвич Сити».

Завтра, 5 декабря, тур завершат матчи «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Ливерпуль» забил после того, как Мане пасом отрезал двух защитников. Видео
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