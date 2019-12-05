Игрок «МЮ» Джеймс нанёс травму Моуринью, ударившись в него головой. Видео

Во время матча 15-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью получил травму в результате столкновения с полузащитником хозяев Даниэлем Джеймсом.
На 13-й минуте встречи хавбек «шпор» Гарри Уинкс, сыграв в подкате, сбил с ног Джеймса. Тот, падая, ударился головой в ногу Моуринью. После столкновения наставник «Тоттенхэм Хотспур» схватился за ногу и захромал.
Видео доступно на «Чемпионате».
К 60-й минуте «Манчестер Юнайтед» выигрывает у «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После 14 туров «Манчестер Юнайтед», набрав 18 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (28) располагается на шестой строчке турнирной таблицы.
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