Симеоне может покинуть пост главного тренера «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщает Marca.



По информации источника, причиной отставки 49-летнего аргентинского специалиста могут стать неудовлетворительные результаты клуба. Напомним, мадридский «Атлетико» набрал 25 очков в 15 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Кроме того, «Атлетико» ещё не решил задачу с выходом в плей-офф Лиги чемпионов. Сообщается, что в услугах Симеоне заинтересовано руководство «Пари Сен-Жермен».



Напомним, Симеоне возглавляет мадридский клуб с зимы 2011 года. Под руководством аргентинского специалиста «Атлетико» завоевал семь трофеев, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

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