Симеоне может покинуть пост главного тренера «Атлетико»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщает Marca.
По информации источника, причиной отставки 49-летнего аргентинского специалиста могут стать неудовлетворительные результаты клуба. Напомним, мадридский «Атлетико» набрал 25 очков в 15 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Кроме того, «Атлетико» ещё не решил задачу с выходом в плей-офф Лиги чемпионов. Сообщается, что в услугах Симеоне заинтересовано руководство «Пари Сен-Жермен».
Напомним, Симеоне возглавляет мадридский клуб с зимы 2011 года. Под руководством аргентинского специалиста «Атлетико» завоевал семь трофеев, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.
Симеоне: меня не волнует отставание «Атлетико» от «Барселоны» и «Реала»
- 5 декабря 2019
-
00:22
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 4 декабря 2019
-
23:57
-
23:50
-
23:49
-
23:44
-
23:33
-
23:24
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:11
-
22:59
-
22:55
-
22:42
-
22:33
-
22:26
-
22:12
-
21:50
-
21:43
-
21:30
-
21:16
-
21:11
-
21:02
-
20:51
-
20:43
-
20:33
-
20:17
-
20:16
-
19:59
-
19:54
-
19:38
-
19:30
Партнерский контент