Гол и два паса Мане помогли «Ливерпулю» разгромить «Эвертон» в матче АПЛ

«Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 5:2.
Автором первого забитого мяча во встрече уже на 6-й минуте стал Дивок Ориги. Через 11 минут преимущество хозяев в счёте закрепил Шердан Шакири. В обоих случаях результативную передачу отдавал Садио Мане. На 21-й минуте Майкл Кин сократил отставание в счёте. Через 10 минут Ориги после паса Деяна Ловрена сделал счёт 3:1. На 45-й минуте Мане забил в ворота гостей четвёртый мяч. Голевой пас на счету Трента Александер-Арнольда. На 45+3-й минуте бразилец Ришарлисон сократил отставание своей команды в счёте до двух мячей. Ассистировал ему соотечественник Бернард. Точка в матче была поставлена на 90-й минуте. После паса Роберто Фирмино отличился Жоржиньо Вейналдум.
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