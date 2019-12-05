Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол и два паса Мане помогли «Ливерпулю» разгромить «Эвертон» в матче АПЛ

Гол и два паса Мане помогли «Ливерпулю» разгромить «Эвертон» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 5:2.

Автором первого забитого мяча во встрече уже на 6-й минуте стал Дивок Ориги. Через 11 минут преимущество хозяев в счёте закрепил Шердан Шакири. В обоих случаях результативную передачу отдавал Садио Мане. На 21-й минуте Майкл Кин сократил отставание в счёте. Через 10 минут Ориги после паса Деяна Ловрена сделал счёт 3:1. На 45-й минуте Мане забил в ворота гостей четвёртый мяч. Голевой пас на счету Трента Александер-Арнольда. На 45+3-й минуте бразилец Ришарлисон сократил отставание своей команды в счёте до двух мячей. Ассистировал ему соотечественник Бернард. Точка в матче была поставлена на 90-й минуте. После паса Роберто Фирмино отличился Жоржиньо Вейналдум.

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
04 декабря 2019, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 2
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Ориги – 6'   2:0 Шакири – 17'   2:1 Кин – 21'   3:1 Ориги – 31'   4:1 Мане – 45'   4:2 Ришарлисон – 45+3'   5:2 Вейналдум – 90'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019