Моуринью: «Тоттенхэм» совершил ошибки в матче с «МЮ», но не стоит плакать о них

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Мы начали второй тайм, пропустив гол, который нельзя пропускать. Мы не были настороже, проспали ввод мяча из аута и позволили Рашфорду атаковать. Как только он попадает в штрафную, защитникам труднее обороняться, а Маркус был умён и ждал касания.

Первый тайм соперник начал агрессивнее и заслуживал повести, может, даже сделать счёт 2:0. Потом мы взяли игру под свой контроль, но гол после перерыва позволил «МЮ» играть так, как они и играли.

«Тоттенхэму» нужно двигаться дальше. Мы совершили ошибки, но не стоит плакать о них. Впереди у команды трудный матч с «Бёрнли», — приводит слова Моуринью BBC.