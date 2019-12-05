Ван Дейк: клубный рекорд — это прекрасно, но «Ливерпуль» ещё ничего не выиграл

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал результат матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном». Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 5:2.

«Хороший матч. Большую часть времени всё было комфортно для «Ливерпуля», мы были очень опасны. Абсолютно заслуженная победа.

Те, кто давно не выходил на поле, отлично себя проявили. Это очень здорово. Нам понадобится каждый футболист в этом длинном сезоне. Нам нужны все, и все в порядке.

Клубный рекорд? Это прекрасно, но мы ещё ничего не выиграли. Хотим дойти до самого конца», — приводит слова ван Дейка ВВС.

«Ливерпуль», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. В следующем туре соперником мерсисайдцев будет «Борнмут». Матч состоится в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» 7 декабря, начало — в 18:00 мск.