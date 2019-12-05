Клопп одержал 100-ю победу в АПЛ, быстрее это делал лишь Моуринью

«Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 5:2.

Для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа эта победа стала 100-й в АПЛ. 52-летнему немецкому специалисту для этого потребовалось провести 159 матчей. Это второй показатель в истории лиги. Быстрее Клоппа этого показателя добился только Жозе Моуринью, который одержал 100 побед за 142 матча.

Напомним, подопечные Юргена Клоппа превзошли рекорд клуба по количеству встреч без поражений в английском первенстве, установленный в период с мая 1987 года по март 1988-го. Беспроигрышная серия мерсисайдцев в АПЛ составляет 32 матча (27 побед, 5 ничьих).

«Ливерпуль», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. В 16-м туре соперником мерсисайдцев будет «Борнмут». Матч состоится в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» 7 декабря, начало — в 18:00 мск.