Лэмпард: «Челси» должен были побеждать «Астон Виллу» с более комфортным счётом

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:1.

«Мы должны были побеждать с более комфортным счётом. Мы заметно превосходили соперника и создали множество шансов, однако я сталкиваюсь с этим уже не в первый раз в текущем сезоне.

Нам не хватает эффективности в завершающей стадии, но с точки зрения командной игры я увидел именно то, что хотел. Матч против «Вест Хэма» был фактически единственным в этом сезоне, в котором мы сыграли ниже своего уровня, однако в этой встрече на поле была именно то команда, которую я жду. Мы отлично провели весь матч.

В нас верят из-за той энергии, целеустремленности, скорости и нацеленности на атаку, которую мы демонстрируем. В игре с «Вест Хэмом» нам этого не хватало. Тем не менее, такое возможно, и мы должны принимать это как небольшой урок. Главное, чтобы команда могла реагировать на подобные матчи, и в этой встрече я увидел то, чего ожидал», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Челси» занимает 4-е место. В активе синих 29 очков. «Астон Вилла» находится на 15-м месте, набрав 15 очков. Отрыв команды от зоны вылета составляет 1 очко.