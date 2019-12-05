Дубль Рашфорда — в видеообзоре матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 6-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. На 39-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли сравнял счёт. В начале второго тайма, на 49-й минуте, главный арбитр встречи Пол Тирни назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма», который успешно реализовал Рашфорд.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
После 15 туров «Манчестер Юнайтед», набрав 21 очко, занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (20) располагается на восьмой строчке турнирной таблицы.
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