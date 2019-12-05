«Чёрная пятница». Итальянский журнал эпатажно анонсировал матч «Интер» — «Рома»

Итальянское издание Corriere dello Sport анонсировало предстоящий матч 14-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ромой».

На обложку журнала издание поместило фотографию форварда «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга с заголовком «Чёрная пятница».

Запись можно посмотреть в «твиттере» журналиста Siavoush Fallahi.

После 14 туров «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 37 очков. «Рома» в свою очередь, записав в свой актив 28 очков, располагается на пятом месте.

Матч 15-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ромой» состоится завтра, 6 декабря в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнётся в 22:45 мск.

Турнирную таблицу чемпионата Италии можно посмотреть на «Чемпионате».