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Сульшер назвал игрока «МЮ», которого не может убрать из состава

Сульшер назвал игрока «МЮ», которого не может убрать из состава
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о важности для команды полузащитника Скотта Мактоминая.

«Скотта сейчас практически невозможно убрать из состава. Вероятность нулевая, что мне пришлось бы подталкивать его к участию в этой игре. Он добавляет нам в физике, и у него есть лидерские качества. К тому же он даёт больше свободы Фреду. У них очень хорошее взаимодействие, и Фред сегодня был чрезвычайно хорош. Он провёл матч на высоком уровне, и я не ожидал от него другого. Он правильно подготовился и настроился на матч, а именно такие парни нужны моей команде», — приводит слова Сульшера Goal.

«Манчестер Юнайтед», обыграв «Тоттенхэм Хотспур», поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 21 очко в 15 турах.

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