«Эвертон» опустился в зону вылета. Летом клуб потратил € 120 млн на трансферы

«Эвертон» потерпел поражение в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который состоялся на стадионе «Энфилд» и завершился победой красных со счётом 5:2.



Вследствие этого «ириски» опустились в зону вылета — они занимают 18-е место в турнирной таблице первенства с 14 очками в активе. От спасительной 17-й строчки команду отделяет одно очко.



Выступлению ливерпульского коллектива в первой половине сезона не поспособствовала даже активность в минувшее летнее трансферное окно, в ходе которого «Эвертон» потратил на новичков около € 120 млн. Перед началом нынешней кампании клуб пополнили следующие игроки: Алекс Айоуби (€ 30,4 млн), Мойзе Кин (€ 27,5 млн), Жан-Филипп Гбамин (€ 25 млн) и Фабиан Делф (€ 9,5 млн). Также «ириски» выкупили Андре Гомеша у «Барселоны» за € 25 млн и заплатили «Монако» € 2,5 млн за аренду Джибриля Сидибе.

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